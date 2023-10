"Friends"-Star Matthew Perry gestorben

Perry, der in den 1990er Jahren durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kult-Fernsehserie "Friends" berühmt geworden war, sei leblos in einer Badewanne seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden, zitierte die "Los Angeles Times" am Samstag aus Kreisen der Strafverfolgungsbehörden.

Laut "LA Times" und der Promi-Website TMZ, die zuerst über zuerst über Perrys Tod berichteten, gab es keine Anzeichen für ein Verbrechen.

Perry war jahrelang von Medikamenten und Alkohol abhängig. Zahlreiche Aufenthalte in Entziehungskliniken waren die Folge. "Anhand meines Gewichts kann man über die Staffeln hinweg den Verlauf meiner Sucht nachvollziehen – bin ich dick, ist es der Alkohol, bin ich dünn, sind es Tabletten. Trage ich Bart, sind es viele Tabletten", schrieb er es in seiner 2022 erschienen Autobiografie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing".

"Wir sind erschüttert über den Tod unseres lieben Freundes Matthew Perry", heißt es in einem Statement der Warner-Bros.-Television-Gruppe, die "Friends" produziert hat. "Matthew war ein unglaublich begabter Schauspieler und ein unauslöschlicher Teil der Warner Bros. Television Group Familie. Die Wirkung seines komödiantischen Genies war auf der ganzen Welt zu spüren, und sein Vermächtnis wird in den Herzen so vieler Menschen weiterleben. Dies ist ein herzzerreissender Tag, und wir senden unsere Liebe an seine Familie, seine Angehörigen und alle seine treuen Fans."

Die Polizei sperrte die Zufahrtsstraße zu Perrys Haus in Los Angeles. Bild: AFP

"Friends" wurde von 1994 bis 2004 gedreht und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Matthew Perry spielte darin einen der sechs Hauptcharaktere, den sarkastischen Witzemacher Chandler Bing. Weitere Stars der Sitcom waren Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer. Die Serie erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, selbst bei Zuschauern, die zu jung sind, um sich an die Original-Ausstrahlung zu erinnern.

Die "Friends"-Darsteller Matthew Perry, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston und David Schwimmer bei einer Preisverleihung im Jahr 2000. Bild: APA/AFP/LUCY NICHOLSON

