Hollywood-Stars nach Flammen-Inferno: "Unsere Nachbarschaft, alles ist weg"

Bei einer der schlimmsten Feuerkatastrophen der Stadtgeschichte von Los Angeles werden zahlreiche Opfer befürchtet. Bisher kamen Behördenangaben zufolge fünf Menschen ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Medienberichten zufolge sind rund 130.000 Menschen auf der Flucht, mehr als 1000 Gebäude wurden zerstört. Der scheidende US-Präsident Joe Biden hat die von Bränden betroffene Region in Kalifornien zum Katastrophengebiet erklärt.

"Alles ist weg"

Das "Palisades Fire" am Westrand von Los Angeles hat sich auf eine Fläche von mehr als 64 Quadratkilometern vorgefressen, von den Hügeln in Pacific Palisades bis zu den Stränden von Malibu. Pacific Palisades ist ein wohlhabender Stadtteil mit rund 25.000 Einwohnern. Stars wie Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Tom Hanks und Reese Witherspoon haben dort Häuser. Die Feuer machten auch vor Häusern von Prominenten nicht halt. "Herzzerreißend, verheerend, unfassbar. Alles ist weg. Unsere Nachbarschaft, unsere Restaurants. Alle unsere Freunde haben alles verloren", schrieb Autorin Maria Shriver, Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger, auf Instagram zu einem Video, das das Ausmaß der Zerstörung zeigt. "Wir wurden evakuiert, sind aber in Sicherheit", so die 69-Jährige.

"Es ist schlimm", kommentiert der deutsche Schauspieler Ralf Moeller ("Gladiator"), der seit 30 Jahren in den USA lebt, die Szenerie:

Ebenfalls direkt vom Feuer betroffen ist der österreichische Regisseur Robert Dornhelm, der im Ö3-Interview erzählte: "Es ist total außer Kontrolle alles. Zwei Häuser von uns entfernt wohnt Mel Gibson (US-Schauspieler, Anm.), der hat angeblich Privatfeuerwehr da gehabt und die haben das Haus besprüht mit einem roten, feuerresistenten Sprühmittel und das hat angeblich überlebt."

Hollywood-Stars verloren ihr Zuhause

Hollywood-Komiker Billy Crystal und seine Frau Janice haben ihr Haus, in dem sie seit 1979 lebten, verloren, teilte der Schauspieler laut "Hollywood Reporter" mit. "Natürlich sind wir untröstlich, aber mit der Liebe unserer Kinder und unserer Freunde werden wir dies überstehen". Auch die Häuser des Schauspieler-Ehepaars Adam Brody und Leighton Meester und der Schauspielerin Anna Faris seien abgebrannt, berichtete das Promi-Portal tmz.com.

Jamie Lee Curtis trauerte um ihren Wohnort Pacific Palisades. "Unsere geliebte Nachbarschaft ist weg", schrieb sie auf Instagram. Ihr eigenes Haus sei verschont geblieben, aber so viele andere Menschen hätten alles verloren.

"Star Wars"-Schauspieler Mark Hamill teilte seinen Instagram-Followern mit, dass er "in letzter Minute" sein Haus in Malibu verlassen habe. Am Straßenrand habe er bereits Flammen gesehen.

"Die Schule meiner Kinder ist weg. Unsere Lieblingsrestaurants, zerstört. So viele Freunde und geliebte Menschen haben auch alles verloren. Unsere Gemeinschaft ist kaputt, aber wir werden hier sein, um gemeinsam wieder aufzubauen", schrieb die Schauspielerin Mandy Moore ("This Is Us").

