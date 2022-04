Filmreifes Gerichtsverfahren

Eine Schlammschlacht vor Gericht haben Johnny Depp und Ex-Frau Amber Heard bereits hinter sich. Nun steht bei einem neuerlichen Prozess, in dem die 36-Jährige den Hollywoodstar der häuslichen Gewalt beschuldigt, erneut Aussage gegen Aussage.

Amber Heard Bild: APA/AFP/POOL/STEVE HELBER

Gestern hat sich der 58-Jährige erstmals zu Wort gemeldet und alle Vorwürfe abgestritten. "Es gab Streitereien und Dinge dieser Art, aber es ist nie so weit gekommen, dass ich Frau Heard geschlagen hätte", sagte der Schauspieler vor dem Gericht in Fairfax nahe der US-Hauptstadt Washington. Dies seien "teuflische" Lügen. Depp hat Heard, mit der er zwischen 2015 und 2017 verheiratet war, auf 46 Millionen Euro Schadenersatz verklagt. Die aus Filmen wie "The Danish Girl" bekannte Schauspielerin hat mit einer Gegenklage reagiert – sie verlangt 82 Millionen Euro.

Das nach turbulenter Ehe geschiedene Paar hatte schon 2020 bei einem Prozess viel Schmutzwäsche gewaschen. Depp hatte damals "The Sun" verklagt, die ihn als "Ehefrauen-Schläger" bezeichnet hatte. Depp unterlag in dem Prozess.

Prozess wird im TV übertragen

Das laufende Verfahren wird von Kameras übertragen, mit einem Urteil ist erst in den kommenden Wochen zu rechnen. Neben Familienmitgliedern, Ärzten und Eheberatern werden auch prominente Zeugen wie Tesla-Chef Elon Musk (50) erwartet.