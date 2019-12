Fiat-Erbe und Lebemann Kapo Elkmann lag nach Unfall im Koma

In der Klinik müsse er noch behandelt werden, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" in ihrer Online-Ausgabe.

Der 42-Jährige erlitt mehrere Frakturen und musste operiert werden. Er kehrte mit einem Auto von Jerusalem nach Tel Aviv zurück, als sich der Unfall ereignete. Keine weiteren Personen waren in den Unfall verwickelt. "Ich danke Gott und den Ärzten in Israel und in Europa. Ich will für die Jugendliche beten, die neben mir im Krankenhaus in Israel gestorben sind. Ich danke meinen Freunden und meiner Familie", sagte der Unternehmer, Gründer des Brillenherstellers "Italia Independent". Künftig wolle er mehr Zeit und Ressourcen einer Hilfsorganisation für Kinder widmen, die er gegründet habe.

Lapo Elkann, Bruder des Verwaltungsratspräsidenten von Fiat Chrysler John Elkann, und Enkel des legendären Fiat-Patriachen Gianni Agnelli, gilt als Lebemann, der öfters Probleme mit Sex und Drogen hatte. Er hatte schon einmal für Schlagzeilen gesorgt, als er 2005 nach einer Überdosis ins Koma gefallen war. Damals soll er sich in Gesellschaft einer Prostituierten befunden haben.

2016 soll er eine Entführung in New York fingiert haben, um nach zwei ausschweifenden Tagen mit Drogen wieder zu Geld zu kommen. Elkann soll laut den Berichten die Tage mit einer Transgender-Prostituierten verbracht haben, mit der er ausgiebig Alkohol, Marihuana und Kokain konsumiert hatte. Fiat Chrysler und Opel-Mutter PSA hatten am Mittwoch ihre Fusion besiegelt.