Festspielzeit: Prominente, Partys und eine Bosna

In den kommen Wochen wird Salzburg wieder zur großen Bühne – auch abseits von Domplatz und Festspielhaus. Jedes Jahr tummeln sich im Sommer Prominente, Schöngeister, Adabeis, aber auch Politiker und gekrönte Häupter in der Mozartstadt: Bis 31. August reiht sich ein Termin an den nächsten; die Tage rund um die offizielle Eröffnung der Salzburger Festspiele heute Abend zählen aber zu den gesellschaftlichen Höhepunkten.

Für Brigitte Bierlein ist es eine Premiere, wenn sie erstmals als Bundeskanzlerin in der Felsenreitschule ihre Grußworte an das Publikum richtet. Staatsoberhäupter aus dem Ausland sind heuer nicht zugegen, aber eine Reihe von Botschaftern diverser Länder, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Die Festrede wird US-Starregisseur Peter Sellars halten – und dabei in seiner Muttersprache über den Klimawandel referieren.

Offizielle Eröffnung heute Abend

Anschließend wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Festspiele eröffnen. Am Abend findet unter Sellars Regie die Premiere der Mozart-Oper "Idomeneo" in der Felsenreitschule statt.

Ein kulinarisches Erlebnis wird das traditionelle Schwammerlessen für VIPs im Hotel Sacher sein, das stets im August stattfindet. Gastgeberin ist Elisabeth Gürtlers Tochter Alexandra. Zu den Stammgästen gehören Stanglwirt Balthasar Hauser, Bankier Heinrich Spängler oder Schauspielerin Sunnyi Melles. Doch auch für den, der nicht auf der Gästeliste steht, hat Salzburg in der Festspielzeit viel zu bieten. Die OÖN haben sich umgehört, was "Jedermann" erwartet ...

1 Wo geht man hin zum Essen?

"Vielleicht probiert man eines der neuen Lokale wie den Glass Garden im Schloss Mönchstein", sagt Martina Trummer von Tourismus Salzburg. Auch der Goldene Hirsch hat sein Restaurant s’Herzl diese Woche neu eröffnet.

2 Wo trifft man die Promis?

Natürlich auf den roten Teppichen der Festspielhäuser, nach der Vorstellung hat man in der Weinbar "Resch & Lieblich" oder im "Triangel" gute Chancen.

Das „Triangel“ in der Altstadt Bild: Breitegger

3 Der schönste Gastgarten?

"Da gibt’s viele", sagt Martina Trummer. Einen tollen Blick auf die Stadt hat man aber im Stieglkeller.

4 Und wo bekommt man eine gute Mehlspeis’?

Im Tomaselli zum Beispiel. In dem Traditionscafé bieten Damen in gestärkten Schürzen den Gästen auf großen Tabletts die herrlichsten hausgemachten Süßspeisen an. Angeblich sollen Hermann Bahr, Hugo von Hofmannsthal und Max Reinhardt an einem der Kaffeehaustische auch die Idee zu den Festspielen entwickelt haben.

5 Was sollte man kulinarisch unbedingt ausprobieren?

Die Bosna in einem Durchhaus der Getreidegasse, rät Martina Trummer. Um die Geschichte ranken sich Legenden. Am hartnäckigsten hält sich, dass der Bulgare Zanko Todoroff um 1949 den Snack in Salzburg erfunden hat. Heute ist das winzige Fensterlokal zu einem Kultziel geworden – das Publikum ist bunt gemischt.

Die Bosna – Salzburger „Streetfood“

6 Was kauft man ein?

Wie wär’s mit einem handgemachten Schirm von Schirmemacher Kirchtag? "In der Traditionswerkstatt gibt es sicher mehr als 100 verschiedene Griffe und unzählige Muster, aus denen man sich sein Lieblingsmodell zusammenstellen kann", sagt Martina Trummer. "Preislich geht’s da bei 180 Euro los, den Schirm hat man aber ewig – wenn man ihn nicht irgendwo liegen lässt, natürlich."

7 Was bringt man seinen Lieben zu Hause mit?

Ganz klassisch: Die Original Salzburger Mozartkugeln, die gibts nur hier in der Konditorei Fürst.

Mozartkugeln vom „Fürst“ Bild: Breitegger

8 Was trägt man stilgerecht zur Festspielzeit?

Das ist natürlich abhängig von der Tageszeit und den Spielorten. Ein Tipp: Tracht geht bei uns in Salzburg fast immer.

9 Was darf man auf keinen Fall verpassen?

Eindeutig die Stimmung zu genießen, die jetzt in der ganzen Stadt herrscht. Die ist ganz besonders – etwa, wenn man zum Beispiel durch die Altstadt flaniert und Gregor Bloéb vom Domplatz her lauthals lachen hört. Oder wenn man abends im Gastgarten sitzt und sich fragt, wie denn wieder der Schauspieler am Nebentisch heißt, den man aus dem Fernsehen kennt? Oder wenn am frühen Abend die ersten Damen in ihren schönen Roben vorbeiflanieren ...

10 Und wenn man keine Karte mehr ergattert hat?

Dann auf zum Public Viewing! Bei den Siemens FestSpielNächten werden auf der Video-Leinwand Festspiel-Produktionen von heuer und aus den vergangenen Jahren gezeigt. Am besten alles für ein Picknick einpacken und es sich mit Freunden auf dem Kapitelplatz gemütlich machen, rät die Insiderin.

Bild: APA/FRANZ NEUMAYR

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alexander Van der Bellen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.