"Fergie" und ein süßer Pudel: Rückblick auf die royalen Feiertage

Die britischen Royals haben auch heuer gemeinsam den Gottesdienst im ostenglischen Sandringham besucht. König Charles (75) und seine Frau Camilla (76) wurden dabei von Thronfolger Prinz William (41) und dessen Frau Kate (41) und deren Kinder begleitet sowie von Charles’ Bruder Andrew (63), der wegen seiner Verwicklung in einen Skandal um sexuellen Missbrauch nur noch selten öffentlich zu sehen ist.

Eine kleine Sensation war hingegen der Auftritt von Sarah "Fergie" Ferguson (64), denn die Ex-Frau von Prinz Andrew (verheiratet von 1986 bis 1996) war zuletzt vor 30 Jahren mit dabei. Der Nachrichtenagentur PA zufolge wurde die Familie auf ihrem Weg zur Kirche St. Mary Magdalene von Hunderten Menschen begrüßt. Wie erwartet fehlte Charles’ Sohn Harry (39) und dessen Frau Meghan (42), die sich vom Königshaus zurückgezogen haben und in den USA leben. Harrys Verhältnis zu den anderen Royals gilt als zerrüttet.

Überraschung: Prinz Andrew und seine Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson waren heuer ebenfalls eingeladen Bild: APA/AFP/ADRIAN DENNIS

Von Versöhnung sprach König Charles "lediglich" in seiner Weihnachtsansprache, in der er die Menschen dazu aufrief, Verständnis füreinander aufzubringen. "In einer Zeit zunehmender tragischer Konflikte auf der Welt bete ich, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun können, um einander zu beschützen", sagte der 75-Jährige am ersten Weihnachtsfeiertag im Fernsehen. Für den Monarchen war es die zweite Weihnachtsansprache seit dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II., und die erste seit seiner Krönung im Mai. Charles sprach auch über Umweltschutz, der ihm seit langer Zeit wichtig ist. Seine Rede hielt er vor einem Weihnachtsbaum, der nach Angaben des Palasts später wieder eingepflanzt werden soll.

Umweltschutz royal: Der Baum hinter König Charles wird nach den Feiertagen wieder eingepflanzt. Bild: APA/AFP/POOL/JONATHAN BRADY

Der Kensington-Palast hat unterdessen ein neues Bild von Prinz Williams Nachwuchs herausgegeben. Zu sehen sind Louis (5), Charlotte (8) und George (10) auf einer schwarzen Bank. Alle drei tragen weiße Hemden und dunkle Schuhe, wobei die Prinzessin und ihr jüngerer Bruder dasselbe Modell in unterschiedlichen Größen zu haben scheinen. Bei Charlotte ist gut eine Zahnlücke zu erkennen.

Neues Weihnachtsbild der britischen Mini-Royals Louis (5), Charlotte (8) und George (10) Bild: APA/AFP/KENSINGTON PALACE/JOSH SHINNER

Wie und wo das niederländische Königspaar und seine Töchter die Feiertage verbringen, ist ein gut gehütetes Geheimnis, vermutet wird jedoch Maximas Heimatland Argentinien. Bevor es für die 52-Jährige, ihren Ehemann König Willem-Alexander (56), die drei Prinzessinnen Amalia (20), Alexia (18) und Ariane (16) in die Ferien geht, absolvieren die Royals traditionell noch einen Fototermin. Auf der Freitreppe des Den Haager Palastes posierte die Familie für das diesjährige Bild dick eingepackt in Wintermäntel und bestens gelaunt. Die Schau aber stahl ihnen jedoch Pudel Mambo, der fröhlich herumlief und alle Aufmerksamkeit auf sich zog.

Gruppenbild mit Hund: die niederländische Königsfamilie bei ihrem traditionellen Fototermin Bild: APA/AFP/ANP/SEM VAN DER WAL

Die vergangenen Wochen dürften nicht leicht gewesen sein für Prinz Frederik (55) und Prinzessin Mary (51). Nachdem sich Affärengerüchte um Dänemarks Thronfolger hartnäckig hielten, zeigte sich das Paar zu den Feiertagen demonstrativ als Einheit und gingen Hand in Hand zur Kirche. Im November hatten spanische Medien Aufnahmen veröffentlicht, die den 55-jährigen Prinzen mit dem Model Genoveva Casanova bei einem Spaziergang zeigten.

Demonstrative Einigkeit: das dänische Thronfolgerpaar Händchen haltend vor dem Besuch der Mette Bild: APA/AFP/Ritzau Scanpix/JOHNNY PEDERSEN

