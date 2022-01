Felix Neureuther wird zum dritten Mal Vater

Neuerliche Babyfreuden im Hause Neureuther: Das ehemalige Ski-Ass wird zum dritten Mal Vater. Nach Töchterchen Matilda (4) und Sohn Leo (1) erwartet der 37-Jährige mit seiner Frau Miriam nun wieder Nachwuchs. Das ließ Neureuther seine rund 500.000 Follower am Samstag auf Instagram wissen. Er postete ein Foto von sich mit "Baby-Bauch" auf der Langlauf-Loipe mit den Worten "Number 3 is on the way":

Seine Frau Miriam, mit der Neureuther seit beinahe zehn Jahren liiert ist, hatte ihre Schwangerschaft rund zwei Stunden zuvor öffentlich gemacht: "Unser Familie wächst weiter" schrieb die ehemalige Biathletin (31) zu einem Bild von sich mit einem eindeutigem Baby-Bauch. Unter dem Foto stellten sich bereits zahlreiche Gratulanten ein, darunter ehemalige und aktuelle Ski-Stars wie Marlies Raich.

Neureuther ist der erfolgreichste deutsche Skirennfahrer in der Weltcup-Geschichte und hat in seiner Karriere 13 Weltcup-Rennen gewonnen. Zudem holte er drei Einzelmedaillen bei Weltmeisterschaften und Gold mit der Mannschaft. Bei seinem Karriere-Ende im Jahr 2019 sagte er, er wolle sich nun mehr auf seine Familie konzentrieren – mit Erfolg.