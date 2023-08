Feindbild der Briten: Herzogin Meghan wird 42

Britische Zeitungen lassen kaum ein gutes Haar an der Herzogin.

Mehr als zwei Drittel der Briten haben eine schlechte Meinung von Meghan Markle, wie die frühere Schauspielerin vor ihrer Heirat mit Prinz Harry (38) hieß.

Nur Negativschlagzeilen

Kaum ein Tag vergeht, an dem es nicht eine negative Schlagzeile gibt. Gerade ätzte die "Daily Mail" auf ihrer Titelseite "Who has Meghan Markled?" (Zu Deutsch etwa: "Wen hat Meghan gemarkelt?"). Die Wortschöpfung "markled" soll ein Code-Wort sein für die angeblich häufig gewordene Angewohnheit Meghans, ihre Freunde fallen zu lassen. Andere Medien behaupten, es seien Meghan und Harry, die zunehmend von ihren einstigen Bekannten gemieden werden, weil diese sich immer öfter auf die Seite des Königshauses schlagen, mit dem die beiden im Clinch liegen. Das Verhältnis des Paares zu Harrys Vater, König Charles (74), und seinem Bruder Prinz William (41) gilt als zerrüttet.

