Fashion Week: Die Trends aus Mailand

Mailand trumpfte mit Shows der großen Häuser auf. Stardesigner von Gucci bis Giorgio Armani zeigten ihre Kollektionen, auch Benetton präsentierte seine Mode in der lombardischen Hauptstadt. Nahtlos geht es in Paris weiter, wo heute die Defilees der Prêt-à-Porter-Schauen beginnen. Doch zuerst ein Rückblick auf die Modetrends "made in Italy":

Erotisch und glamourös: So soll die Gucci-Frau den Herbst und Winter 2023/24 bestreiten. Bei dem Luxuslabel war viel Haut zu sehen, die durch transparente Stoffe schimmerte. Als Kontrast kam Kunstpelz zum Einsatz – oft in kräftigen Farben. Dazu können die Damen bei Gucci aus einem Schuharsenal wählen, das von Glamour-Flipflops über Loafers und Sneakers bis hin zu Fell-Moonboots reicht.

Dessouskleider von Dolce & Gabbana Bild: APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Dolce & Gabbanas Mode erinnerte ebenfalls an Dessous. Tüll, Chiffon, Spitze, schwarze BHs und Höschen kombinierte das Designerduo in unzähligen Varianten.

Armani zeigte fließende Formen und Silhouetten. Bronzeschimmernde Kleidungsstücke brachten Glanz ins Spiel, Fransendekore einen Hauch Folklore. Dazu gab es Blütenornamente und Glitzereffekte, Samt und Seide.

Bunter Herbst bei Benetton Bild: APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Einen Gegenpol dazu setzte Ferragamo: Das Traditionslabel aus Florenz präsentierte Mode mit sportlichen Akzenten.

Missoni hingegen schwört im Herbst/Winter auf Liebe und Lebensfreude und lässt Rosen regnen. Immer wieder tauchten sie als Element in der Kollektion auf.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valerie Hader Valerie Hader