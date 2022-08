Familienzuwachs bei Prinz Harry und Meghan

Die siebenjährige Hündin namens Mia sei einer von rund 4.000 Beagle-Hunden, die im Juli von den Behörden im US-Staat Virginia aus einer Zuchteinrichtung gerettet worden waren, berichtete die "Los Angeles Times" am Mittwoch (Ortszeit).

Die Tieraktivistin Shannon Keith von der Organisation "Beagle Freedom Project" in Kalifornien teilte der Zeitung mit, dass Herzogin Meghan sie persönlich kontaktierte habe. Das Paar habe die Tierschutz-Organisation in diesem Monat besucht und sich speziell für die ältere Hundedame statt für einen ihrer acht Welpen entschieden, sagte Keith. Das "Beagle Freedom Project" verlinkte den Bericht über die Adoption am Mittwoch auf Twitter.

Herzogin Meghan ist als Hundeliebhaberin bekannt. Sie hat früher schon Hunde adoptiert und setzt sich seit längerem für Wohltätigkeitsorganisationen für Tiere ein. Das Paar lebt mit seinen beiden Kindern Archie (3) und Lilibet (1) im kalifornischen Montecito bei Santa Barbara.