Familie: Beisetzung von Richard Lugner am 31. August

Zuvor findet um 9 Uhr im Wiener Stephansdom eine Gedenkstunde und öffentliche Aufbahrung statt. Das teilte die Familie am Mittwoch der APA mit. "Zur Gedenkstunde für Lugner im Stephansdom sind alle Wiener, ganz Österreich und darüber hinaus eingeladen, gemeinsam Abschied zu nehmen", hieß es in dem Statement.

Die Familie bekommt auch Unterstützung von Wiens Dompfarrer Anton Faber, so Christina "Mausi" Lugner. Faber sollte im Oktober im Stephansdom die Segnung der im Juni standesamtlich geschlossenen sechsten Ehe des 91 Jahre alt gewordenen Unternehmers mit der 42-jährigen Simone vornehmen und ist ein langjähriger Freund der Familie Lugner. "Ich habe mit Toni sofort telefoniert, als es passiert ist", sagte Christina Lugner, die vierte Ehefrau des Baumeisters. Faber sei im Urlaub, habe aber auch mit ihrer Tochter gesprochen. "Er ist der beste Seelsorger im Land" und sei "wirklich immer für uns da", hielt Lugner fest. "Es ist schön, wenn man eine seelische Stütze hat, gerade in Zeiten der Not."

Kondolenzbuch in der Lugner City

Im Einkaufszentrum Lugner City in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus wurde ein Kondolenzbuch für die Öffentlichkeit aufgelegt, bestätigte Lugner. Die Familie habe sich bereits vorne eingetragen, erläuterte seine vierte von insgesamt sechs Ehefrauen und Mutter der gemeinsamen Tochter Jaqueline. Im Kino der Lugner City sei geplant, bei freiem Eintritt Nachrufbotschaften auf Videos zu zeigen. Das sei eine Idee ihrer Tochter, so Lugner.

Unter den vielen Trauernden sind auch Kunden der ersten Stunde seit Eröffnung der Lugner City im Jahr 1990, betonte die Ex-Frau von Richard Lugner. "Wie beliebt dieser Mensch war", zeige auch das Interesse von ausländischen Medien bis hin zum "People"-Magazine aus den USA, das online ebenfalls über das Ableben der Society-Größe berichtet hatte, hielt Christina Lugner fest.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Richard Lugner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.