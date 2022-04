Ex-Kanzler Sebastian Kurz postet Foto seines Sohnes

"Bei uns war es sehr schön - Konstantin hat sein erstes Ostern genossen!“, teilte Kurz seinen Followern am Ostermontag in einer Insta-Story mit. Das dazugehörige Bild zeigt seinen Sohn von hinten auf einer Wiese sitzend mit einem lila Schokohasen in der Hand. Den Osterhasen durfte der erst fünf Monate alte Bub allerdings nur zum Spielen, nicht zum Naschen haben. Der im November geborene Konstantin ist das erste Kind des ehemaligen ÖVP-Chefs und dessen Lebensgefährtin Susanne Thier.

Bild: Screenshot Instagram

Das Osterfest hat die Familie in Niederösterreich verbracht: "Unser erstes Ostern mit Konstantin in Niederösterreich ist etwas ganz Besonderes", schrieb Kurz auf Facebook. Dazu postete er ein Foto von drei Schokohasen und Ostereiern.