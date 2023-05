"Es lebe der König": Ein Land feiert gleich drei Tage lang

König Charles III. kurz nach der Krönung mit der St.-Edwards-Krone in der Westminster Abbey

Jahrhundertealte Traditionen trafen auf Politik- und Show-Prominenz aus der ganzen Welt, als Charles (74) und Camilla (75) am Samstag in London in einer historischen Zeremonie zu König und Königin gekrönt wurden. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, setzte ihnen in der Londoner Westminster Abbey die Edwardskrone und die Krone von Queen Mary auf.

ZIB: König Charles III. feierlich gekrönt

Im Rahmen der Zeremonie wurde Charles mit heiligem Öl gesalbt, außerdem kleidete sein ältester Sohn, Thronfolger Prinz William, seinen Vater in die royale Robe. Für Entzücken sorgten abermals die Kinder von William und Prinzessin Kate. Charlotte (8) und Louis (5) saßen während des Gottesdienstes in der ersten Reihe bei ihren Eltern und sangen aus vollen Kehlen die Nationalhymne "God Save the King" mit. Der neunjährige Prinz George hatte eine besondere Rolle: Er war gemeinsam mit drei anderen Buben als Ehrenpage seines Großvaters Charles im Einsatz. Später winkten alle drei Enkel gemeinsam mit ihren Cousins und Cousinen vom Balkon den jubelnden Massen zu.

Nach dem zweistündigen Gottesdienst war das Königspaar in der 261 Jahre alten Goldenen Staatskutsche, die nur für Krönungen genutzt wird, zum Buckingham-Palast gefahren. Charles’ Schwester Prinzessin Anne ritt – trotz des Regens – hinter der Kutsche. In dem prachtvollen Zug marschierten Tausende Soldatinnen und Soldaten der britischen Armee und der Commonwealth-Staaten mit.

Ein Fest im Regen

Mehr als 2300 Gäste verfolgten die Zeremonie, dazu Millionen vor den Bildschirmen. Dabei waren Vertreter aus 203 Ländern, davon etwa 100 Staatschefs. Für Österreich nahm Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit seiner Ehefrau Doris Schmidauer teil. Zehntausende Menschen säumten trotz des Regens die Straßen, als das Paar in einer Prozession mit viel Pomp per Kutsche vom Buckingham-Palast zur Kirche und wieder zurück fuhr. Viel Jubel gab es für die gesamte Königsfamilie auch, als sie sich am Balkon des Buckingham-Palasts für das traditionelle Familienfoto versammelte.

Aufsehen erregte der Blitzbesuch von Prinz Harry, dem jüngeren Sohn von König Charles, in seiner alten Heimat. Der 38-Jährige ist nach der Krönung noch am Samstagabend in Los Angeles gelandet. Ein Grund für die schnelle Rückkehr: Harrys Sohn Prinz Archie feierte ebenfalls am Samstag seinen vierten Geburtstag.

Heute ist "Extra-Feiertag"

Im Großbritannien stand auch der gestrige Sonntag ganz im Zeichen der Krönung. Der jüngste Bruder des Königs, Prinz Edward (59), und seine Frau Herzogin Sophie (58) mischten sich bei einem Big Lunch in dem Ort Cranleigh unter das Volk. Die Töchter von Prinz Andrew, Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (33), nahmen bei einem Straßenfest in dem Ort Chalfont St. Giles in der Grafschaft Buckinghamshire teil. Der heutige Montag wurde zum "Extra-Feiertag" erklärt.

ZIB: Weltweit wurde die Krönung von König Charles III. gefeiert. Aufgrund der unterschiedlichen Zeitzonen wurde das Ereignis in einigen Teilen der Welt noch am Sonntag zelebriert.

"Coronation Quiche"

Beim Big Lunch treffen sich Menschen im ganzen Land zum gemeinsamen Bankett auf der Straße. Die Straßenfeste werden seit 2009 jährlich gefeiert und sollen die Kontakte zwischen Nachbarn fördern und Einsamkeit bekämpfen. In diesem Jahr standen sie ganz im Zeichen der Krönung. Häufig serviert wurde die "Coronation Quiche". Das Rezept dazu hatte der Palast zur Krönung herausgegeben. Das Gericht mit Spinat, Saubohnen und Estragon ist einfach, enthält keine teuren Zutaten und ist vegetarierfreundlich.

Die britischen Sonntagszeitungen würdigten die erste Krönung eines Monarchen seit 70 Jahren mit ganzseitigen Titelfotos und Sonderseiten. "König der Welt", schrieb die "Sunday Mail", "Krönungsglanz" das Boulevardblatt "The Sun on Sunday". Bis zu 20,4 Millionen Menschen im Land hatten die Zeremonie am TV verfolgt – weniger als beim Staatsbegräbnis von Charles’ Mutter Queen Elizabeth II. im September 2022, als 26,5 Millionen einschalteten.

52 Festnahmen

In den Jubel mischte sich aber auch Unmut über die Festnahme von 52 Monarchiegegnern am Tag der Krönung – nach Angaben von Aktivisten in vielen Fällen ohne Begründung. Die oppositionelle Labour Party kritisierte das Vorgehen der konservativen Behörden scharf.

ZIB 1: Kritik an Sicherheitskräften bei der Krönung

