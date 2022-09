Es ist offiziell: Aurora Ramazzotti erwartet ein Baby

Gerüchte kursierten schon länger. Ende August hatte das italienische Magazin "Chi" über Auroras Schwangeschaft berichtet. Die 25-Jährige und ihr Partner, der Unternehmer Goffredo Cerza, hielten sich aber bedeckt. Nun machten sie es offiziell, und zwar mit einem ironischen Video. "Wir möchten uns bei all unseren Freunden entschuldigen, bei denen wir es in den letzten Monaten leugnen mussten. Als die Nachricht bekannt wurde, war es noch nicht an der Zeit, sie öffentlich zu machen", schrieb die werdende Mutter dazu auf Instagram.

Damit erweitert sich die Großfamilie. Von 1998 bis 2009 war Ramazzotti mit der TV-Moderatorin verheiratet und bildeten ein glamouröses und beliebtes Paar des italienischen Showbiz. Getrennt war es bereits seit 2002. Mit ihrem zweiten Ehemann Tomaso Trussardi, mit dem sie bis Jänner sieben Jahre lang verheiratet war, hat Hunziker zwei kleine Töchter.

Ramazzotti, einer der bekanntesten Musiker Italiens, hatte sich 2019 von seiner zweiten Ehefrau Marica Pellegrinelli getrennt, mit der er zwei Kinder hat. Ramazzotti und Pellegrinelli waren fünf Jahre lang verheiratet gewesen. Der Sänger startet am 30. Oktober von Los Angeles aus eine internationale Tour mit 60 Konzerten in der ganzen Welt. Der erste Teil findet in Nord-, Mittel- und Südamerika statt. Von Februar bis Mai 2023 sind zehn Konzerte in Italien und in Europa geplant. Am 17. April 2023 tritt Ramazzotti in der Wiener Stadthalle auf.