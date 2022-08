Es ist ein Bub! Bernadette Schild wurde erstmals Mutter

Sohn Samuel erblickte am 29. Juli das Licht der Welt, gab die 32-jährige Salzburgerin bekannt. "Keine Worte können beschreiben, was wir gerade fühlen", schrieb Schild auf Instagram und postete dazu ein Bild von sich mit dem Neugeborenen beim Nachhause-Kommen. Wer den Storch am Gartentor angebracht hat, war den frischgebackenen Eltern übrigens am Dienstag weiterhin ein Rätsel.

Die jüngere Schwester von Marlies Raich ist seit sechs Jahren mit Sportwissenschafter Armin Wierer, ihrem früheren privaten Konditionstrainer verheiratet. Schild hatte ihre aktive Ski-Karriere nach mehreren schweren Verletzungen im Frühjahr 2021 beendet. Im Weltcup fuhr die Technik-Spezialistin siebenmal auf das Podest.