Erwarten die Clooneys wieder Nachwuchs?

Am Sonntag besuchten George (60) und Amal Clooney (43) die Premiere des neuen Films "The Tender Bar" in Los Angeles, bei dem George Clooney Regie führte. Prompt tauchten Spekulationen um eine neuerliche Schwangerschaft auf. Dem OK-Magazin zufolge soll die Menschenrechtsanwältin ein Baby erwarten. Ihr Kleid ließ jedenfalls viel Interpretationsspielraum.

In den vergangenen Monaten lebten die Clooneys sehr zurückgezogen. Den Sommer verbrachten sie mit ihren vierjährigen Zwillingen Ella und Alexander in ihrer Villa am Comer See in Italien.