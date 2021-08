Erstmals wieder Wachwechsel vor dem Palast

Wegen der Corona-Pandemie mussten Besucher eineinhalb Jahre lang auf das Spektakel verzichten. Gestern sind die Soldaten mit den roten Uniformen und den Bärenfellmützen nun erstmals wieder im Gleichschritt und mit Musik am Tor der königlichen Residenz von Queen Elizabeth II. (95) aufmarschiert. Die Militärkapelle der Coldstream Guards spielte zu Ehren des britischen Olympia-Teams, unter anderem "Gold" von der Pop-Band Spandau Ballet und "One Moment in Time" von Whitney Houston.