Erstes Foto: Hier zeigt David Alaba seinen kleinen Sohn

Gut einen Monat lang mussten sich die Fans gedulden, nun gibt es die ersten Fotos des Alaba-Babys. Sowohl David Alaba als auch seine Lebensgefährtin Shalimar Heppner zeigten kürzlich auf ihren Instagram-Profilen Aufnahmen ihres Sohnes. Wenn auch nur der Hinterkopf beziehungsweise die Füßchen zu sehen sind: Die Bilder und zugehörigen Texte verzücken im Netz die Massen.

"Kann es nicht erwarten, dir die Welt zu zeigen"

"Ich kann es nicht erwarten, dir die Welt zu zeigen", steht unter dem Foto von David Alaba mit seinem kleinen Sohn im Arm. Der Bub ist nur von hinten zu sehen, Alaba hält seinen Kopf mit einer Hand. Mehr als 200.000 Fans markierten die Beitrag, der am Dreikönigstag auf Instagram veröffentlicht wurde, mit einem Herz. Darunter hagelt es Glückwünsche für das junge Elternpaar.

"Das größte Geschenk, das ich mit vorstellen konnte"

"Danke 2019, für das größte Geschenk, das ich mir je vorstellen konnte", schreibt die frischgebackene Mutter Shalimar Heppner zu einem Bild, das zwei Baby-Füße sowie eine Frauen- und eine Männerhand zeigt. "Ich freue mich auf 2020 und auf die kommenden Jahre mit dir", so die 26-Jährige weiter.

Der Instagram-Beitrag vom Montagnachmittag erhielt beinahe 10.000 Herzen und tausende Glückwünsche. "Ich bin so glücklich", kommentierte auch Alabas Schwester Rose.

Der Sohn des Bayern-Verteidigers und der PR-Managerin kam Anfang Dezember zur Welt. Der Name des Buben ist noch nicht bekannt. Alaba und Heppner zeigten sich das erste Mal am Oktoberfest 2018 gemeinsam in der Öffentlichkeit. Wie lange die beiden ein Paar sind, ist nicht bekannt.

Mit diesem gemeinsamen Foto wünschte das Paar seinen Instagram-Fans ein gutes neues Jahr:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.