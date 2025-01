Erste Details zum Wiener Opernball

Der Opernball findet heuer am 27. Februar statt

Der Opernball am 27. Februar steht ganz im Zeichen von Johann Strauss. Um den 200. Geburtstag des Walzerkönigs entsprechend zu würdigen, werden bei der Eröffnung der 67. Ausgabe des Fests beinahe ausschließlich Werke des Komponisten gespielt .

Auftreten werden Nadine Sierra, Juan Diego Flórez, Maria Nazarova und Daniel Jenz. Auf dem Programm stehen unter anderem der "Csárdás" aus Ritter Pásmán, der Walzer "Frühlingsstimmen" sowie "Alle maskiert" aus "Eine Nacht in Venedig".

Blumenschmuck besonders üppig

Der Blumenschmuck fällt heuer besonders üppig aus. Eventmanagerin Maryam Yeganehfar will sich "ganz bewusst von der Einfärbigkeit des Dekors der vergangenen Jahre" entfernen und plant eine "vielfältige, bunte, üppige Farbwelt". Neben Blumen wurde auch Obst und Gemüse in den Schmuck eingebaut. " Um 3.00 Uhr werden wir eine Minestrone und einen Obstsalat machen", so Yeganehfar.

Auch heuer wird der Opernball ein Zeichen für soziale Verantwortung setzen: Mit dem Erwerb der Eintrittskarten (Aufschlag von 35 Euro pro Ticket) und der Konsumation am Ball (zehn Prozent Aufschlag auf die Gastronomie-Umsätze) wird erneut "Österreich hilft Österreich" unterstützt. "Da kommt eine stattliche sechsstellige Summe zusammen", so der Direktor.

Der ORF wird wieder für die Übertragung des Fests in die heimischen Wohnungen sorgen - und wohl wieder eine Topquote einfahren. Durch den Abend führen Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl, Andi Knoll sowie Marion Benda und, erstmals, Silvia Schneider am Red Carpet.

