Erfolgreiches Doppel seit 20 Jahren: Graf/Agassi

Zur Natur des Klatsches gehört, dass es meist um das Plötzliche oder Katastrophale geht. Zuletzt traf es etwa Kim Kardashian und Kanye West, Elon Musk und Grimes oder Bill und Melinda Gates. Doch während sich so viele Promis verlieben und verlieren, sind die eigentlichen Stars jene, die es schaffen, ihr Glück über viele Jahre zu erhalten. Bestes Beispiel: die Tennis-Legenden Steffi Graf (52) und Andre Agassi (51), die heute seit genau 20 Jahre verheiratet sind.

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2001 wohnen Graf und Agassi meist in Las Vegas, Agassis Heimatstadt. In der Casino-Metropole führen sie ein scheinbar bodenständiges Leben mit Hunden und Eishockeyspielen – das jedenfalls suggerieren die wenigen Einträge Agassis in sozialen Medien, in denen er seine Ehefrau liebevoll "Braut" oder einfach "Stef" nennt.

Agassi sagte der "Bild"-Zeitung vor zwei Jahren, er bewundere an seiner Frau, dass "die Beziehung immer tiefer" werde. Ein Geheimnis für eine glückliche Ehe aber habe er nicht, sondern sprach von gegenseitigem Respekt, Disziplin und Engagement. "Ich hoffe nur, dass sie mich nicht verlässt!", scherzte Agassi. "Ich wünsche jedes Jahr, dass sie auch die nächsten 20 Jahre bei mir bleibt."