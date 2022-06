Verleumdet haben sich beide, verloren hat vor Gericht nur eine: Johnny Depp setzte sich bei der Verleumdungsklage gegen seine Ex-Frau Amber Heard weitgehend durch. Vor dem Gerichtsgebäude in Fairfax ging das Spektakel nach dem Urteil der Geschworenen weiter, wie zuvor über sechs Wochen im Fernsehen und in den sozialen Netzwerken. Während drinnen die ganz in Schwarz gekleidete Amber Heard mit den Tränen rang, feierten draußen die Fans ihres Ex-Ehemannes Johnny Depp dessen Erfolg in dem