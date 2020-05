Seit Anfang Mai haben die Friseure im Land wieder geöffnet – und die Oberösterreicher freuen sich nach wochenlangem Warten endlich wieder auf einen "g’scheiten Schnitt", wie Alexander Lepschi vom gleichnamigen Frisiersalon in Linz und amtierender "Austrian Hairdresser of the Year" erzählt. Und da sei jetzt wirklich vieles möglich. Nicht nur, dass die Haare nun oft lang genug dafür seien, neue Stylings auszuprobieren, sie seien auch viel gesünder.