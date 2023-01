Elegante Slipper lösen Turnschuhe bei den Herren ab

Die Nachfrage nach dem lange als spießig verschrienen Modell sei groß, sagte Pierre Hardy, der für das Luxusmodehaus Hermès Schuhe entwirft. Nach den Corona-Lockdowns gebe es einen "Überdruss in puncto Bequemlichkeit", so Hardy. "Man will wieder elegantere, schickere Dinge."

Auch Olivier Saillard, künstlerischer Leiter bei J.M. Weston, eines Herstellers von Luxus-Slippern "Made in France", wundert das Comeback des Lederschuhs zum Hineinschlüpfen nicht. "Bei jeder Mode gibt es einen Bumerang-Effekt", sagte der studierte Modehistoriker.

Die Lagerfeld-Slipper Bild: INA FASSBENDER (AFP)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper