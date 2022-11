Einst Hollywoods It-Girl: Demi Moore wird 60

Plötzlich kommt ihr Freund, setzt sich hinter sie und ruiniert versehentlich die Figur. Gemeinsam beginnen sie innig umschlungen, eine neue zu formen. Dieser Moment aus "Ghost – Nachricht von Sam" (1990) ist eine der ikonischsten Filmszenen – und verhalf Demi Moore zum Durchbruch.

Heute feiert die Schauspielerin, die in den 1990ern zu den bestbezahlten Hollywoodstars gehörte, ihren 60. Geburtstag. Mittlerweile ist es stiller geworden um das einstige "It-Girl", das früher auch mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen machte. Elf Jahre war Moore mit Action-Star Bruce Willis (67) verheiratet. Sie sind Eltern der drei Töchter Rumer (34), Scout (31) und Tallulah (28). Hochschwanger mit der zweiten Tochter posierte Moore nackt für die Zeitschrift "Vanity Fair". Mit dem Cover im Jahr 1991 brach sie ein Tabu und machte den Schwangerschaftsbauch zum Symbol erotischer Weiblichkeit.

Danach gab Moore dem 15 Jahre jüngeren "Two and a Half Men"-Star Ashton Kutcher das Jawort. 2010 war das Paar sogar in Linz in der PlusCity zu Gast. Die Ehe scheiterte nach sechs Jahren.

Mit ihrem Alter hadert die Schauspielerin offenbar nicht: "Ich fühle mich lebendiger und präsenter als je zuvor", sagte sie erst kürzlich in einem Interview. Vielleicht liegt das auch an der Liebe: Seit Anfang 2022 ist Moore mit dem Schweizer Sternekoch Daniel Humm liiert.