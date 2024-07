Einriss der Herzklappe: Notoperation bei Richard Lugner

"Es war eine schwierige Operation aber dank dem eingespielten Team der Kardiologie ist alles gut gegangen und ich bin wieder wohlauf", sagte der Baumeister am Mittwoch via einer WhatsApp-Nachricht.

Lesen Sie auch: Richard Lugner heiratete sein "Bienchen"

"Am Donnerstag war ich noch bei der Premiere von My Fair Lady in Mörbisch. Am Freitag bin ich gleich in der Früh ins AKH gebracht worden, weil mein Einriss an einer Herzklappe sich vergrößert hat", so der Baumeister. Dann erfolgte umgehend die Operation mittels Clip-Methode über die Vene, mit der Eingriffe am Herz durch die Haut gemacht werden, statt den Körper aufzuschneiden. "Das Team unter der Leitung von Professor Philipp Bartko hat dann mittels Sonde über die Vene zwei Klammern an die eingerissene Herzklappe gesetzt und sie damit stabilisiert", sagte Lugner.

