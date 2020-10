„Wir sind mit der Auslastung von 60 Prozent zufrieden, weil wir den Ausstellerinnen und Ausstellern helfen wollten in diesem schwierigen Jahr“, sagte Geschäftsführer Wolfgang Pfoser-Almer und bedankte sich auch für die Kooperationsbereitschaft der Gäste: Mit Maske und Abstand schlenderten sie an drei Tagen durch die Messehallen, wo an 160 Ständen nachhaltige Produkte aus den Bereichen Mode, Ernährung, Lifestyle und Mobilität angeboten wurden.