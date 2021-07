Er war erst 16, als er sich zu Fuß (und gegen den Willen seines Vaters) ins 400 Kilometer entfernte Paris aufmachte, um eine Lehre als Koffermacher anzutreten. Dort stellte sich der junge Franzose so geschickt an, dass er rasch zu einem gefragten Handwerker in der Metropole wurde. 1837 eröffnete Louis Vuitton schließlich sein eigenes Geschäft und legte damit den Grundstein für ein weltweites Modeimperium, das bis heute zu den erfolgreichsten der Branche zählt.