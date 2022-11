Sonja Buschberger weiß bereits, was sie am Heiligen Abend anziehen wird – eine goldene Paillettenhose. "Endlich dürfen wir wieder feiern. Vor einem Jahr waren die Geschäfte noch zu. Man vergisst das so schnell", sagt die Leiterin von Kolm-Moden in Freistadt, die in diesem Weihnachtsoutfit ganz mit der Mode geht. Denn die funkelt und glitzert in diesem Jahr ganz besonders.