Eine Pariser Modenschau als Drive-in

Thema der Schau war "Die Nacht, die uns fehlt". Ausgerichtet hat sie das Modehaus Coperni bei der laufenden Damen-Modeschau. Die Gäste fuhren dabei in gesponserten Luxus-Elektrowagen vor und schlürften in den Autos Champagner. "Wir arbeiten in einer Zwangslage und bemühen uns um neue Ideen", sagte der Mitgründer von Coperni, Sebastien Meyer. Wegen der Pandemie darf derzeit kein Publikum auf den Tribünen der Pariser Pret-a-porter-Schauen sitzen. Die meisten Modehäuser beschränken sich deshalb auf Übertragungen ihrer Defilees im Internet.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.