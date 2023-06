Eine Dirndlschürze für die Vielfalt

Das hat es in der 71-jährigen Geschichte des Linzer Heimatwerks mit ziemlicher Sicherheit noch nie gegeben: eine Dirndlschürze in traditionellen Stoffen und in Regenbogenfarben anzufertigen. „Das war wirklich ungewöhnlich“, sagt Schneiderin Carolina Hager, die sie in Handarbeit genäht hat. In Auftrag gegeben wurde die Schürze von der Landtagsabgeordneten Renate Heitz, die sie bei der Linzpride am Samstag trägt. Die Parade feiert die Vielfalt und setzt ein Zeichen gegen Diskriminierung.

Autorin Valerie Hader Valerie Hader