Eindringling wollte die Queen töten

Auf einem Video, das in britischen Medien kursiert, spricht der 19-Jährige von Mordplänen auf Queen Elizabeth II. Als Motiv gab er Vergeltung für die Toten des Amritsar-Massakers 1919 an. Damals hatten britische Kolonialtruppen in der indischen Stadt Amritsar das Feuer auf Demonstranten eröffnet und Hunderte getötet.