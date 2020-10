Einbruch in Ronaldo-Villa: Dieb stahl Juve-Trikot

Der Raub dürfte sich für den Täter nicht ausgezahlt haben. Wie die Tageszeitung "Diario de Noticias" (Donnerstag-Ausgabe) berichtete, wurde der Dieb von der Polizei aufgrund von Videoaufnahmen bereits identifiziert. Nach ihm wurde gefahndet.

Ronaldo stammt von Madeira. Der Vorfall ereignete sich dem Bericht zufolge am Mittwochvormittag, der Dieb gelangte über eine geöffnete Garage in das Haus. Ein Familienmitglied soll ihn aber bei der Tat ertappt und die Polizei gerufen haben. Der Profi von Juventus Turin befand sich zu diesem Zeitpunkt mit der Nationalmannschaft in Vorbereitung auf das Freundschaftsspiel gegen Spanien (0:0).

