Ein traumhaft schöner Sommer in Blau-Weiß

Es ist die perfekte Farbkombination für heiße Sommertage: "Allein schon die Farben versetzen uns in Ferienstimmung", sagt der Linzer Modemacher Gottfried Birklbauer, der den Stil auch in seine Entwürfe einfließen lässt. "Er ist zeitlos und doch besonders – und passt für viele Gelegenheiten, ob beim Baden am Traunsee oder beim Flanieren auf der Landstraße."

Einer der größten Klassiker ist mit Abstand das Marine-Shirt. Es wurde 1858 in Frankreich erfunden und war Teil der Berufskleidung der Marine. Das Original hatte 21 weiße und 20 blaue Streifen, einen U-Boot-Kragen, 3/4-Ärmel und bestand aus einem robusten Baumwollgemisch. Und es hatte einen einfachen Zweck: Die Streifen sollten helfen, einen über Bord gegangenen Seemann besser im Wasser erkennen zu können.

Segeln mit Stil: Prinzessin Kate Bild: APA/EPA/Mark Coote

Ein Klassiker: das Marine-Shirt

Schon bald wurde der Stoff nicht nur von Seefahrern, sondern auch von der Bevölkerung getragen – und dabei von Coco Chanel bei einem Urlaub in der Bretagne "entdeckt". Die Modeschöpferin war so begeistert, dass sie eine blau-weiße Kollektion entwarf und das Muster damit weltberühmt machte. Nicht nur Filmstars wie Brigitte Bardot und Audrey Hepburn trugen es, auch Künstlergrößen wie Pablo Picasso.

Edel: Sneakers in Dunkelblau Bild: New Balance

Seitdem gibt es das Matrosenshirt, das im Englischen "Breton Shirt" und im Französischen "Marinière" heißt, in allen erdenklichen Varianten – auch mit roten und schwarzen statt blauen Streifen. Kaum ein anderes Kleidungsstück vermittelt so perfekt maritimes Flair und sommerliches Lebensgefühl. "Da denkt man automatisch an Urlaub an der Côte d’Azur", sagt Gottfried.

Lässig: Badeshorts für sie und ihn Bild: ZaraHome

Und noch etwas macht den Reiz des gestreiften Oberteils aus: "Es steht einfach jeder Frau. Am besten wirkt es mit einer blauen oder weißen Hose, elegant wird’s mit einer fließenden Marlenehose", so der Linzer Designer.

Von den Accessoires her gebe es viele Möglichkeiten. "Ein Strohhut passt perfekt zu dem Look – genauso wie eine große Sonnenbrille."

Im Anzug: Blazer von Ralph Lauren, wenn’s eleganter sein soll Bild: Ralph Lauren

Außerdem wunderschön: goldener Schmuck. "Der erinnert an die Knöpfe von Kapitänsjacken, das Outfit bekommt damit gleich noch einen Hauch von Meer und Küste dazu."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Valerie Hader Valerie Hader