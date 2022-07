Ein echter Wiener: Mick Jagger trank Dosenbier bei Würstelstand

Von seinem Besuch am Würstelstand vor der Wiener Albertina postete der Rockstar ein Foto, das ihn lässig mit Kapperl und Dosenbier zeigt. Im Hintergrund sind zwei unbekannte Männer zu sehen, die offensichtlich in ein Gespräch vertieft sind. Tatsächlich haben sie die Anwesenheit von Mick Jagger nicht bemerkt. Erst seit Freitag, als der "Stones"-Sänger seine Wien-Eindrücke unter dem Titel "Vienna by night" veröffentlichte, wissen die Gäste, dass sie am Würstelstand prominente Gesellschaft hatten.

"Ich habe mich und Jochen auf dem Bild wiedererkannt", lautete ein Kommentar unter Jaggers Posting, verfasst von Stefan Kürzel. "Ja, wir haben nicht gemerkt, mit wem wir Bier trinken", scherzte er, und machte dem weltberühmten "Bier-Buddy" noch ein Angebot: "Wenn du noch ein kühles Bier mit uns trinken willst, schreib uns eine Nachricht!"

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Am Freitagabend treten die Rolling Stones im Wiener Ernst-Happel-Stadion vor mehr als 50.000 Fans auf. Der Startschuss für die Europatournee "Sixty" war bereits am 1. Juni in Madrid gefallen. "Sixty" deshalb, weil die "Rock-Dinosaurier" ihr 60-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Die Tournee umfasst insgesamt 14 Konzerte.

Aktuelle Bilder aus Wien: