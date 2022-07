Ehrentag einer strahlenden Prinzessin

Die schwedische Kronprinzessin Victoria hat ihr fünftes Lebensjahrzehnt nun zur Hälfte hinter sich gelassen: Die älteste Tochter von König Carl XVI. Gustaf (76) feierte gestern ihren 45. Geburtstag auf der Ostsee-Insel Öland. Nach zwei Jahren mit pandemiebedingt kleineren Feiern wurde der Ehrentag der Thronfolgerin wieder groß zelebriert. Auf Schloss Solliden bekam Victoria am späten Nachmittag zunächst ein Ständchen ihres Vaters, eines Kinderchors und von Schaulustigen, ehe sie und ihre Familie per Kutsche zum traditionellen Konzert in die Schlossruine Borgholm fuhren. Der Geburtstag der zweifachen Mutter am 14. Juli ist für die Schweden eine große Sache. Rund um den Tag finden auf Öland die Victoria-Tage mit verschiedenen Veranstaltungen statt.

Victoria steht an der Spitze der schwedischen Thronfolge, sie wird also eines Tages die nächste Königin des skandinavischen Landes sein. Eigentlich war es in der schwedischen Monarchie nur Männern bestimmt, auf den Thron zu steigen. Für seine Tochter ließ Carl Gustaf das Gesetz ändern und ebnete dadurch auch diesen Weg für die Zukunft seiner Enkelin Estelle.