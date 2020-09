Ehetipps der Obamas

In ihrem Podcast sprach die frühere First Lady nun über die Ehe und kritisierte darin unter anderem, dass Paare heutzutage viel zu schnell aufgeben. Das liege aber nicht an der jungen Generation, sondern daran, dass ältere Verheiratete zu wenig kommunizieren, dass Ehe "harte Arbeit ist".

Außerdem gab Michelle Obama ihren Hörern Tipps für die Suche nach einem Partner. Es sei, als müsste man sich ein Basketball-Team zusammenstellen. "Du würdest nie jemanden wählen, der sagt 'Ich dribbel nur. Ich werfe keine Körbe, ich verteidige nicht, ich dribbel nur'." Man bräuchte jemanden, der viele Bereiche abdeckt, der auf mehreren Ebenen zu einem passe. "Es gibt keinen einen, magischen Weg", betonte sie. Man müsse vor allem ehrlich sein – "und nie zu früh aufgeben".

