Ehemaliger US-Präsident stürzte zu Hause und musste genäht werden

Der 95-Jährige musste über der Augenbraue genäht werden, wie das Carter Center auf Twitter mitteilte. Es gehe ihm gut. Am Sonntag nahm Carter an einer Veranstaltung der Hilfsorganisation "Habitat for Humanity" teil, für die er sich seit den 80er-Jahren engagiert. Er trug ein Pflaster und hatte ein blaues Auge.

Im Mai erst hatte Carter sich bei einem Sturz zu Hause die Hüfte gebrochen. Er war gerade auf dem Weg zur Truthahnjagd. Carter lebt in der Kleinstadt Plains im Bundesstaat Georgia. Carter hatte vor einer Woche seinen 95. Geburtstag gefeiert. Er ist der älteste noch lebende Präsident der USA.