Ehe-Aus bei Philippa und Heinz Christian Strache

Wie mehrere Medien berichten, will sich die wilde Abgeordnete Philippa Strache von Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache scheiden lassen. "Ja, wir haben die Scheidungsklage eingebracht. Meine Mandantin will aber trotz der ehelichen Verfehlungen ihres Mannes eine friedliche Lösung“, wird Kristina Venturini, die Anwältin von Philippa zitiert. Das Paar war seit Oktober 2016 verheiratet und hat einen gemeinsamen Sohn. Im August 2020 gaben beiden bekannt, getrennt zu leben. Philippa Strache bezeichnete die Ehe als „hoffnungslos zerrüttet“.

Heinz-Christian Strache meldete sich mittlerweile auf Facebook selbst zu Wort. Seiner Ansicht nach hätten die "Verleumdungen" und die "öffentlichen Anfeindungen" schuld am Ehe-Aus. "Meine Ehefrau hat mich jahrelang mit unglaublicher Stärke und Herzlichkeit auch in schwierigsten Situationen unterstützt und ich empfinde dafür von ganzem Herzen tiefe Dankbarkeit", so der einstige Vize-Kanzler.#