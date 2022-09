Ed Sheeran stärkte sich in Wien mit Schnitzel und Bier

Mit einem Verdienst von rund 58 Millionen Euro pro Jahr gehört Ed Sheeran zu den bestbezahlten Sängern weltweit. Wer nun aber glaubt, der Brite würde nur in Haubenlokalen dinieren und sich dort goldene Steaks, feinen Kaviar und edle Tropfen gönnen, der irrt.

In Wien, wo der 31-Jährige am Donnerstag und am Freitag in Summe mehr als 120.000 Fans im Ernst Happel Stadion begeisterte, stand dem Weltstar der Sinn nach gutbürgerlicher Küche. Gemeinsam mit vier Crew-Mitgliedern stattete er dem Schnitzelwirt in der Neubaugasse Freitagmittag einen Besuch ab – und nahm sich auf Zeit für ein Foto mit der Wirtin:

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Das Personal des renommierten Wirtshauses staunte nicht schlecht, als Sheeran plötzlich zur Tür hereinspazierte – Auch wenn die Chefin des Hauses nicht sofort bemerkte, mit wem sie es zu tun hatte. "Sie sind zu fünft mit zwei dunklen VW-Bussen vorgefahren. Sein Fahrer hat ihn ein bisserl abgeschirmt", sagt Schnitzelwirtin Andrea Schröfl im Gespräch mit Ö3. Die Gruppe soll dann nach einem ruhigen Tisch gefragt haben, man habe Sheeran und seine Begleiter im letzten Raum des Wirtshauses untergebracht und die Tür geschlossen.

"Unscheinbar, nett und höflich"

Und was isst ein Weltstar zu Mittag? Ganz klassisch: Wienerschnitzel, Kartoffelsalat und großes Bier soll der Multimillionär bestellt haben. Sonderwünsche? Fehlanzeige. Schörfl beschreibt Sheeran als "ruhig, unscheinbar, nett und höflich". Mit einer Kollegin habe er sogar "ein bisserl geblödelt".

Auch für Fotos mit den Mitarbeitern des Wirtshauses und den Gästen, an denen er vorbei ging, nahm sich Sheeran Zeit. "Wir haben geschaut, dass wir ihn nicht zu viel belästigen. Wir haben uns gedacht, er will bestimmt seine Ruhe haben", sagt Schröfl.

Schnitzel-Fan Sheeran

Seine Liebe zum panierten Fleisch hat Sheeran nicht erst heuer in Wien entdeckt. Schon vor fünf Jahren outete sich der Sänger als Schnitzel-Fan. Damals postete er zu einem Geburtstag ein Foto aus Österreich auf seinem Instagram-Account – natürlich mit Schnitzel und Bier.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Von Österreich verabschiedete sich Sheeran übrigens am Samstag auf Instagram mit den Worten: "Zwei Nächte, 130.000 Fans, sehr viel Schnitzel – was will man mehr? Danke Wien!"

Von der Kulinarik zur Musik: OÖN-Kulturredakteur Lukas Luger war beim ersten Stadion-Konzert von Ed Sheeran in Wien dabei. Seine Kritik lesen Sie hier:

In der Bildergalerie erfahren Sie zwölf Dinge über Ed Sheeran, die Sie wahrscheinlich noch nicht wussten: