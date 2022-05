Ed Sheeran ist erneut Vater geworden

Sänger Ed Sheeran ("Shape Of You", 31) und seine Frau Cherry Seaborn (30) haben wieder Nachwuchs bekommen. Auf Instagram ließ der Musiker seine Fans wissen, dass sie Eltern einer Tochter geworden sind: "Ich möchte Euch allen mitteilen, dass wir ein weiteres wunderschönes Mädchen bekommen haben. Wir sind beide so verliebt in sie und überglücklich, eine vierköpfige Familie zu sein." Dazu postete Sheeran ein Foto von weißen Söckchen auf einem Babybett. Schwangerschaft und Geburt hatte das seit 2019 verheiratete Paar geheim gehalten. Im Spätsommer 2020 kam ihr erstes Kind zur Welt.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen