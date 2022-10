Drogenmafia bedroht Kronprinzessin

In einem emotionalen Interview erklären die beiden: "Amalia kann nicht mehr in Amsterdam wohnen und auch nicht mehr wirklich ausgehen. Es gibt kein Studentenleben für sie, wie es andere haben." Thronfolgerin Amalia hatte im vergangenen Monat ihr Politik- und Wirtschaftsstudium an der Universität Amsterdam begonnen und war in eine gemietete Wohnung in der Hauptstadt gezogen, die sie sich mit mehreren anderen Studenten teilte. Jetzt erklärte das Königspaar, dass Amalia aus Sorge um ihre Sicherheit gezwungen sei, zurück in den Königspalast Huis ten Bosch in Den Haag zu ziehen.

Entführung geplant?

Vor einigen Wochen hatten Medien bereits berichtet, dass Amalias Name in Berichten des organisierten Verbrechens aufgetaucht sei. Offenbar plant die Drogenmafia, die Prinzessin zu entführen. Diese kontrolliert von den Niederlanden aus gut ein Drittel des Kokainhandels in Europa. Sie soll verantwortlich sein für das Attentat auf den Investigativ-Journalisten Peter de Vries und andere Morde. Peter Schouten ist Anwalt und ein Freund des ermordeten de Vries. Er steht selbst auf einer Todesliste der Mafia und hat Personenschutz. "Angst ist auch eine Währung", sagte er im Fernsehen und ging damit auf die Frage ein, warum die Prinzessin im Visier der Organisierten Kriminalität stehen dürfte. "Sie wollen zeigen, dass sie mächtig sind und dass niemand sicher ist vor ihnen. In dem Falle ist es besonders schrecklich, weil Amalia es sich nicht ausgesucht hat."