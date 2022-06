Diversität in Mode: Wie Unternehmen damit punkten

Regenbogenparaden, bunte Fahnen und Vielfalt – im Juni wird der sogenannte "Pride Month" gefeiert. Es geht darum, Menschen mit unterschiedlichen Identitäten oder sexuellen Orientierungen vor den Vorhang und damit mitten in unsere Gesellschaft zu rücken.

Auch immer mehr Unternehmen unterstützen das Ziel, Liebe und Identität von traditionellen Normen zu befreien und Strukturen zu schaffen, die auf Gleichberechtigung beruhen. Das Marketinginstrument "Pride" ist zu einem festen Bestandteil der Werbung geworben – und das ist heuer so sichtbarwie niemals zuvor. "In der Gesellschaft stehen wir solidarisch mit der LGBTQIA+-Community und unterstützen die Gleichberechtigung von Menschen aller sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten", nimmt der Modehändler C&A klar Stellung – H&M, Adidas, Jean Paul Gaultier, Marc Cain die Kosmetikmarke Nivea und viele andere schließen sich dieser Meinung farbenfroh an.

Ikea hat die blauen Taschen durch bunte ersetzt. Bild: Ikea

Jean Paul Gaultier hat ein Pride-Parfum kreiert. Bild: Gaultier

T-Shirts mit Regenbogen-Motiven von Cos Bild: Cos

Sehr sportlich und sehr vielfältig: Adidas Bild: Adidas

Spielzeughersteller Lego stellte kürzlich sein erstes LGBTQIA+-Set vor. Das Set besteht aus elf Mini-Figuren in den jeweiligen Regenbogenfarben, die auf gleichfarbigen Platten und somit stellvertretend für die verschiedenen Facetten der LGBTQIA+-Community stehen. Matthew Ashton, Vizepräsident für Design bei Lego, will das Set "Everyone is awesome" ("Alle sind fantastisch") als Zeichen für mehr Diversität verstanden wissen. Die Botschaft der Spielzeugkreation sei einfach, Empathie, Liebe und Akzeptanz anderen Menschen gegenüber zu wecken. (bar)