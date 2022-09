Dirndln mit besonderer Botschaft

Schürzenliebe heißt das Label von Sabine Linke – und der Name trifft den Nagel auf den Kopf. Vor gut zwei Jahren hat die 41-Jährige, die eigentlich Dekorateurin ist, angefangen Dirndlschürzen zu bemalen. "Und die Nachfrage war von Anfang an ziemlich groß", erzählt die Mutter von zwei Kindern, die mit ihrer Familie in Stadl-Paura lebt. Genäht hat Sabine Linke immer schon gern, und auch die Malerei zählt zu ihren Leidenschaften.