Diese Zwillinge behaupten, "Wetten, dass..?" zu übernehmen

"Ja, die Gerüchte stimmen" - Bill Kaulitz und sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz haben mit ihrer aktuellen Podcast-Folge einmal mehr für Spekulationen gesorgt. Werden die Brüder tatsächlich im Jahr 2025 in die Fußstapfen des kürzlich pensionierten Moderators Thomas Gottschalk treten?

Zuzutrauen wäre es ihnen. In der deutschsprachigen Medienlandschaft haben sich die beiden 34-Jährigen in den vergangenen Jahren einen fixen Platz gesichert. Die Zwillinge sind nicht nur der Mittelpunkt auf so manch rotem Teppich, sie moderierten das preisgekrönte Musikformat "That`s My Jam" und "fighten" in der aktuellen "The Voice"-Staffel als "Team Toll" um Musiktalente. Nicht zuletzt wegen medienwirksamer Streitigkeiten mit Kollege Ronan Keating war der Name Kaulitz in den vergangenen Monaten nicht selten in den Schlagzeilen zu lesen.

Preisgekrönter Podcast

Aber nicht nur deshalb. Auch, weil die Zwillinge, die schon in Jugendjahren mit ihrer Band "Tokio Hotel" Bekanntheit erlangten und aktuell in Los Angeles leben, erfrischend ehrlich und nahbar auftreten. Ihr Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" hat den deutschen Podcastpreis gewonnen und gehört zu den meistgehörten Podcasts auf Spotify. Die Brüder redeten darin offen über ihre Probleme in der Showbranche, den Medien, über ihre "Flucht" in die Staaten. Sie plaudern über ihre Höhepunkte der Woche, über Tiefschläge, über das Feiern, ihr Liebesleben.

Die "Kaulquappen" (so der Kosename der Zuhörerinnen und Zuhörer) waren es auch, die die brisanten - vom Sender nicht bestätigten - Neuigkeiten zuerst erfuhren: Bill und Tom Kaulitz werden laut eigenen Aussagen ab 2025 die Samstagabendshow "Wetten, dass..?" moderieren.

Bis dahin wollen die in Leipzig geborenen Zwillinge die Zeit nutzen um zu planen, "einiges umzukrempeln" und neu zu gestalten. Auf Anfrage hat der ZDF nichts davon bestätigt.

Falls es sich nicht um einen ihrer Scherze handelt - eine Folge lang taten die Zwillinge so, als würden sie direkt aus einem tropischen Erlebnisbad senden, wo sie angeblich ihren Geburtstag feierten, samt eingespielter Geräusche - sind das schon große Neuigkeiten.

Bis dato wird lediglich spekuliert: Wie würde es weitergehen mit der "größten Fernsehshow Europas", die seit 42 Jahren über die Bildschirme des deutschsprachigen Raumes flimmert?

Das Konzept der Show ist so alt wie es gut ist. Menschen wetten, etwas schwieriges oder seltenes oder spektakuläres zu vollbringen und ein Millionenpublikum darf beim Versuchen zusehen. Dazu die gefragtesten Stars auf einer roten Couch. Ein paar einstudierte Witze, oberflächliches Geplänkel, Musik-Acts - daraus besteht die Erfolgsmischung.

Gestartet wurde "Wetten, dass..?" im Jahr 1981 mit Moderator Frank Elstner. Neben Thomas Gottschalk wurde die Sendung zwischenzeitlich auch von Wolfgang Lippert und Markus Lanz moderiert.

Abschied: Nicht jede wollte mitfeiern

Fast 14 Millionen Menschen saßen bei der Jubiläumsshow im Jahr 2021 vor ihren TV-Geräten. Dann wurden noch drei letzte Ausstrahlungen verkündet. Am 25. November verabschiedete sich der langjährige Moderator Thomas Gottschalk dann endgültig von seinem Publikum. Die Einschaltquoten waren nach wie vor gut - 13 Millionen Menschen verfolgten Gottschalks Abschied.

Dass der 73-Jährige nun doch einmal abdanken sollte, darin waren sich die Zuseher relativ einig, erfährt man nach kurzer Internetrecherche. Dass das Format frischen Wind nötig hat, auch. "Chauvinistisch" wurde Gottschalk genannt, einfach nicht mehr zeitgemäß seine Sprüche und der Humor. Die Rolle von "Hilfsfigur" Michelle Hunziker, Co-Moderatorin der Sendung, wird ebenfalls skeptisch betrachtet.

Diese ist der Abschiedsfolge trotz offizieller Einladung ferngeblieben. Hunziker solle "zu viel verlangt" haben. Gottschalk äußerte sich dazu so: „Der ein oder andere wird sie in meiner letzten Ausgabe von ‚Wetten, dass...?‘ vermissen und dabei vielleicht vergessen, dass ich es war, der sie damals in die Show geholt hat und dass das ZDF sie mir keineswegs als betreuende Nachtschwester an die Seite gestellt hat".

Hunziker jedenfalls hostet derzeit ihre eigene TV-Sendung "Michelle Impossible".

Authentizität statt Showmaskerade

Ob die Gerüchte nun stimmen, oder nicht, wird sich zeigen. Eines stimmt aber sicher: Die Unterhaltungsbranche hat sich verändert. Authentizität ist gefragter als perfekte Showmaskerade. Wenn es zu einer Fortsetzung kommen sollte, wird sich das alte Format neu erfinden dürfen.

