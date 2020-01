Die Victoria's-Secret-Models werden immer dünner

Wissenschaftler der Boston University School of Medicine haben in einer Studie herausgefunden, dass die Körpermitte der Frauen, die für die US-Dessous-Marke Victoria's Secret modelten, um über fast drei Zentimeter geschrumpft ist: von durchschnittlich etwa 63 Zentimeter 1995 auf circa 60 Zentimeter im Jahr 2018. Gleich geblieben sei dagegen die durchschnittliche Größe der Models mit etwa 1,80 Meter. Der Titel der neuen Studie lautet "Unerreichbare Schönheitsstandards". Die Wissenschaftler erklären darin ebenfalls, dass die durchschnittliche Frau in den USA in den vergangenen Jahren nicht dünner geworden sei - im Gegenteil.

Victoria's Secret stand in den vergangenen Jahren häufiger in der Kritik. 2019 fand die Show erstmals seit Jahrzehnten nicht statt. In einer Stellungnahme für die Zeitschrift "Fortune" hieß es: Die Absage erfolge im Rahmen der "Weiterentwicklung". Das Fashion-Unternehmen wolle künftig an seinem "Messaging", also seiner Botschaft, feilen. Erstmals war die Schau, bei der Frauen in High Heels, glitzernder Unterwäsche und riesigen Flügeln über den Laufsteg ziehen, 1995 ausgestrahlt worden. In den Vorjahren fand das Mode-Event im November/Dezember statt.