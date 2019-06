Die Trumps schlachten Besuch im Buckingham-Palast im Internet aus

Die Einladung von Königin Elizabeth II. zum Staatsbankett bedeutete für die Trumps einen neuen Höhepunkt in der glamourösen Familiengeschichte - und daran ließen sie die Welt über die Online-Netzwerke natürlich teilhaben.

Präsidententochter Ivanka Trump verbreitete beim Bilderdienst Instagram Fotos von sich und ihrem Mann, Präsidentenberater Jared Kushner, bei der Queen. "Magische Nacht im Buckingham-Palast mit meinem besten Freund", schrieb sie unter ein Bild, gefolgt von einem Herz-Emoji.

Über Twitter versendete sie ein Bild, das sie zusammen mit ihrem Mann, ihren Brüdern Donald Junior und Eric, Präsidentengattin Melania und ihrer Halbschwester Tiffany zeigte. Dazu schrieb sie: "Mehr als wundervoll, diesen unvergesslichen Abend mit dieser Crew zu teilen."

Beyond wonderful to share this unforgettable evening with this crew... pic.twitter.com/fFYpjYTgcr