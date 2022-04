Die Royals: Exzentrisch bis langweilig

Diana geriet außer Kontrolle, Thronfolger Prinz Charles (73) ist ein weltfremder Exzentriker und sein jüngerer Bruder Andrew (62) vielleicht das Schlimmste, was der Monarchie passieren konnte. Und Herzogin Meghan (40) verglich Autorin Tina Brown gar mit Kryptonit – jenem fiktiven giftigen Material, das sogar Superman in die Knie zwingt.

Die Journalistin und frühere Chefredakteurin von Vanity Fair hat nach ihrer Diana-Biografie erneut ein Enthüllungsbuch über die Windsors mit dem Titel "Palace Papers" geschrieben, das gerade auf Deutsch erschienen ist (Verlag Droemer Knaur, 25,95 Euro).

Darin fasst die ebenso gut informierte wie scharfzüngige Royals-Expertin die Geschichte der britischen Königsfamilie zusammen und schont darin (fast) kein Mitglied der "Firma". Ein kleiner Auszug:

Die Verwicklung von Prinz Andrew in den Missbrauchs-Skandal hatte zur Folge, dass der Lieblingssohn der Queen als "Royal" entlassen wurde. "Jetzt reitet er wieder verstärkt", schreibt Tina Brown: "Schließlich ist das einzige Wesen, das noch mit ihm spricht, sein Pferd."

Nach Dianas Tod 1997 hatte die Queen all ihren Beratern klargemacht, dass so etwas nie wieder vorkommen dürfe. "Mit so etwas war Dianas strahlende Berühmtheit gemeint, das Problem, dass die britische Monarchie von einem anmaßenden, gefährlich populären Familienmitglied in den Schatten gestellt, übertrumpft und verdrängt wurde."

Völlig verrechnet hätte sich nach Ansicht von Tina Brown auch Herzogin Meghan. "Sie hat anders als Kate und Camilla nicht verstanden, dass die Monarchie ein goldener Käfig ist, an dessen Stäben nicht gerüttelt werden darf." Und dass sie und Ehemann Prinz Harry (37) das Skandalinterview mit Oprah Winfrey führten, als der Ehemann der Queen, Prinz Philip, mit seinen 98 Jahren gesundheitlich angeschlagen war, kreidet Brown der früheren Hollywood-Schauspielerin ebenfalls an. "Ein klares Indiz dafür, dass Meghan von ungeheurem Hochmut und Geltungsdrang angetrieben war."

Langweilig, aber verlässlich: So bezeichnet Tina Brown Prinz William (39) und seine Ehefrau Kate (40). Sie führen mit ihren drei Kindern ein Leben wie aus dem royalen Bilderbuch – ein "wahrer Glücksfall für die Monarchie".

Doch es gibt auch Lob in Tina Browns Rückblick: Herzogin Camilla (74), die zweite Ehefrau von Prinz Charles, nennt sie eine entscheidende Stütze für den Thronfolger. "Einer ihrer Trümpfe war schon immer ihre Fähigkeit zu unterhalten", meint Brown. Ein Platz neben Camilla beim Dinner gilt unter Gästen als Gewinn. Man schätzt sie als weltgewandt und direkt, vor allem aber als wunderbar witzig und ironisch.

Eine Person gibt es im Buch, für die Tina Brown fast liebevolle Worte findet – die Queen höchstpersönlich. Sie besitzt demnach einen herrlich trockenen Humor und ist in all den Jahren bodenständig geblieben. Auch Skandale kennt man nicht von ihr nicht – nur ein kleines Laster. So gönnt sich die Königin abends gern einen Dubonnet. Den Vermouth-ähnlichen Kräuterwein mischt die 96-Jährige übrigens mit einem Drittel Gin und genießt den Drink mit einer halben Zitronenspalte und exakt zwei Eiswürfeln.