Die Queen zeigt sich an ihrem 96. Geburtstag mit zwei Ponys

In den sozialen Medien veröffentlichte das Königshaus ein Foto der Queen im langen grünen Mantel, wie sie zwischen zwei ihrer schneeweißen Ponys - den Angaben nach "Bybeck Katie" und "Bybeck Nightingale" - steht.

Die Monarchin habe sich im März auf Schloss Windsor von dem Fotografen Henry Dallal ablichten lassen. Im Hintergrund der Aufnahme beginnen die Bäume und Pflanzen, ihre ersten Blüten zu schlagen.

Die nun 96 Jahre alte Queen verbringt ihren Ehrentag im privaten Rahmen auf ihrem ostenglischen Landsitz Sandringham. Familie und Freunde werden zu Besuch erwartet. Öffentlich wird der Tag lediglich mit Kanonenschüssen gewürdigt. Größere Feierlichkeiten und die traditionelle "Trooping the Colour"-Parade stehen erst Anfang Juni an. Mit einem viertägigen Programm soll dann nicht nur der Geburtstag, sondern vor allem das 70-jährige Thronjubiläum der Monarchin in diesem Jahr zelebriert werden.

Besuch von Harry und Meghan

Kurz vor Ostern hatte die Queen Besuch von ihrem Enkel Prinz Harry (37) und seiner Frau Meghan (40) bekommen. Es war die erste Rückkehr des Paares seit dem Bruch mit der britischen Krone. Nach Sorgen um die Gesundheit der Königin in den vergangenen Monaten erzählte Harry in einem Interview mit dem US-Sender NBC, seine Großmutter sei in Hochform. "Ich war bei ihr, es war großartig, so schön, sie zu sehen", fügte er hinzu. Nach so vielen Jahren glaube er jedoch, dass Geburtstage langsam langweilig würden für die Queen, sagte Harry lachend. Auf das Platinjubiläum freue sie sich jedoch.

Griss um Queen-Barbie

Der Barbie-Hersteller Mattel brachte zum Geburtstag der Königin eine Queen-Barbie mit Diadem und eleganter Robe heraus, die in Kaufhäusern wie Harrods oder Selfridges erhältlich sein soll. Im Online-Shop wurde diese Donnerstagfrüh bereits als ausverkauft angezeigt.

