Es ist ein weiterer Meilenstein in einem langen Leben. An diesem Sonntag begeht Queen Elizabeth II. den 70. Jahrestag ihrer Thronbesteigung. Damit ist sie die dienstälteste Monarchin der Welt. Im Juni wird das Jubiläum in Großbritannien groß gefeiert, den morgigen Jahrestag wird die 95-Jährige auf ihrem Landsitz Sandringham allerdings in aller Stille begehen. Denn der Tag, an dem sie Königin wurde, war naturgemäß zugleich der Sterbetag ihres Vaters König George, der am 6.