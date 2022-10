Die neuen Wintermäntel: Ganz schön wärmend

"Vielfalt ist in diesem Modewinter absoluter Trend – das gilt natürlich auch bei Jacken und Mänteln", sagt Maria Mayr, die bei der Fussl-Modestraße für den Einkauf der Damenkollektion zuständig ist. Steppmodelle präsentieren sich in vielen Varianten, mit allerlei modischen Details und in den Farben der Saison. "Besonders lässig sind verkürzte, voluminöse Pufferjacken – die in hellen Farben wie Beige, Grün und Blau beeindrucken. Bei Wollmänteln punkten Melange-Optiken, Bouclé, dekorative Karos und große Kapuzen", sagt die Modeexpertin aus Ort im Innkreis.

Mit knalligen Farben trübe Tage erhellen

Übrigens: Es darf in diesem Winter auch Pelz sein – Kunstpelz wohlgemerkt. Die Jacken wirken oftmals, als seien sie zu groß. "Das ist aber nicht der Fall: Oversize-Schnitte sind modern", sagt Elisabeth Mühlberger vom Linzer Modehaus Penz. Ein besonderes Highlight dieser Saison sind Mäntel, bei denen gleichermaßen Wolle und Daune verarbeitet werden.

In der dunkleren Jahreszeit spenden die trendigen Teile aber nicht nur Wärme. Mit ihren Farben können sie die Tage erhellen – und machen ihre Trägerinnen und Träger auch an nebeligen Tagen sichtbar.

Ob Kobaltblau, Kirschrot oder ein knalliges Pink, mit einem langen Mantel in den schönsten Tönen der Farbpalette liegt man im Herbst vollkommen im Trend. Bei den Farben sei alles erlaubt, sagt Silvia Kolm vom gleichnamigen Modehaus. "Von elegantem Winterweiß bis zu klassischem Braun über Grün und Greige – einem perfekten Farbmix aus Grau und Beige."

Kleidungsstück mit Geschichte

Einer der ältesten archäologisch belegten Mäntel ist – neben seinem Pelzmantel – der fünftausend Jahre alte Grasmantel der Gletscherleiche Ötzi. Die feine und kunstfertige handwerkliche Ausführung dieses und anderer seiner Kleidungsstücke führten zu einer umfassenden Neubewertung der mitteleuropäischen Kultur der Jungsteinzeit.

Die Römer nannten ihre frühen Mantelformen Sagum und Trabea. Auch die alten Griechen trugen Mantel: Chlamys und Himation.